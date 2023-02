Anlamlı günaydın mesajları, günaydın aşk sözleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Günaydın mesajları atarak sevdiğiniz insanların yüzünde bir gülümseme sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken anlamlı günaydın mesajları atmak ve günaydın sevgiliye mesajları veya günaydın arkadaşım mesajlarını bulmaktır. Günaydın mesajları atarak sevdiklerinize olan duygularınızı daha güzel anlatabilirsiniz. Günaydın msj yazarak yapılan aramaların yanı sıra günaydın mesajları genel olarak arkadaşa günaydın, sevgiliye günaydın, aileye günaydın mesajları olarak değişebiliyor.Sevgiliye yazılacak en en güzel günaydın mesajı konusunda geniş bir arşiv oluşturduk. Bu sebeple siz de sevgilinize en güzel mesajları göndermek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz. Siz de süslü cümlelerle değil de kısa günaydın mesajlarıyla sevgilime ilk sabah mesajımı yollamak istiyorum diyorsanız, 100-120 karakteri geçmeyen sevgiliye kısa günydın mesajları listemizden yararlanabilirsiniz. Oldukça anlamlı ve etkileyici günaydın mesajlarından kurguladığımız bu mesajlarla, Ona sabahın ilk aşk ateşini dopdolu bir şekilde hissettirebileceksiniz. Sabah sabah kendisine sizin tarafınızdan bu kadar sevgi dolu bir günaydın mesajı atıldığını gören sevgiliniz, eminiz ki size sabırsızlanarak cevap yazmak isteyecektir.Doğan her sabaha senin adınla uyanmak, sanki yeniden doğmak gibi sevgilim. Günaydınlar benim biriciğim, balım, çiçeğim bir tanem.Mutlulukların aşkımızla bütünleştiği, üzüntülerin kıyılarımıza ulaşmadığı, aşkın en güzel halinin bize yakıştığı güzel bir güne merhaba diyelim mi sevgilim?Güzel rüyalarımın kahramanı, yol göstericim, yaşama sebebim, sabahlarımı en aydınlık hali, ay parçam, güneşim, sabah ışığım günaydın.Bir sabahı bir de gözlerini özledim sevgilim, sensiz kaçıncı sabahım hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık her şeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. Günaydın her şeyim.Aç gözlerini sevgilim! Rüyadan sonra güne uyandığn ilk anda ilk beni gör her şeyden önce! Al bu yanağına aldığın tatlı buse sanadır! Günaydın günaydın günaydın canım...Günaydın sevgilim. Canımın içi, her şeyim. dünyanın öbür tarafında da olsan sen benim hayatımın aşkı, gönlümün meleği. Seninle nefes almak dünyanın en büyük keyfi. Seni çok ama çooook seviyorum! Benim bir tanecik gül yüzlü sevgilim.Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin. Tıpkı şu anda bugün olduğu gibi. Günaydın sevgilim, günaydın benim güzel yüzlü yarim.Günler günleri kovaladıkça, ben her defasında adınla uyanacağım bu hayata, seviyorum seni sakın unutma! Günaydın.Nasıl ki çiçekler sever doğayı, nasıl ki dünya sever evreni, nasıl ki gökyüzü sever yıldızları... İşte ben de seni bu devasa şekilde öyle severim. Sen benim canımsın! Ruhumun sahibi, huzurumun sebebisin. Günaydın biriciğim.Sensiz uyandığım her gün gece gibi, sensizlik dipsiz karanlık bir kuyu, aç gözlerini güzel gözlüm. Açk ki hayatıma ışık gelsin.Önce kendime sonra evime sonra evimdekilere sonra kapılarımı açtığımda bana değen ne varsa yüreğimle beynim arası çizgi derinliğince günaydın.Günaydın taze bahar kokulum! Kır çiçeğim, nefesim, gözüm, en güzel ses, her şeyim... Günaydın günaydın canımın özm.Günaydın hayatımın anlamı... Günaydın içimin sönmeyen ateşi... Günaydın sultanım, baş tacım. Günaydın güzeller güzeli sevgilim.Aşk bir gün değil, bir ömür sürmeli! Sevgi, umut, emek, aşk ve mutlu günaydınlarla devam etmeli. Seni seviyorum biriciğim günaydın.Benim sabahım ne zaman oluyor biliyor musun? Sen bana günaydın mesajı atınca Sana da günaydın sevgilim.Sabah olsun diye herkes güneşin doğmasını beklerken, zavallı güneş de senin uyanmanı bekliyor! Günaydın gün ışığım, biricik aşkım!Gönül gözüm sana açılan bir yoldur! Günaydın Sana geliyorum aşkım hadi iki kişilik bir kahve doldur. Biri sana, öteki de bana!Biriciğim günaydın. Benim bu hayattaki en büyük huzurum ve mutluluğum yalnızca sensin. Senin gülüşün dünyalara bedeldir benim için. Canım sevgilim seni çok seviyorum, günün güzel geçsin.Başımı yastığa koyduğumda ilk ve tek dileğim sen oluyorsun! Seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun biricik sevgilim.Aşk yüreğin güneşidir. Kimi yürekte her gün doğar, kimi yürekte ebediyen batar. Yüreğime doğan güneşe ortak ettim seni. Sende beni güneşimden mahrum bırakma! Günaydın.Her günün ayrı bir güzelliği olsun yanında güne gülerek başla sevgilim, bugünde seni kıskansın her şeyim günaydın.Güneş kadar aydınlık, gözlerin kadar güzel, sözlerin gibi kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamanı günaydın sevgilim.Hayat boştu bir zamanlar! Sonra bir uyandım sen varsın... Şimdi ise sığmıyor hiç bir yere bu hayat. O kadar mutlu ve umutlu. Günaydın Sevgilim.Bu sabah tutamasam da elini, sabahın erken saatlerinde göremesem de güzel gözlerini, seviyorum seni sensiz olmaz unutma bu kelimelerimi, günaydın sevgilim.Günün aydın olsun. , dilerim ki yüreğine gülün gölgesi düşmesin ve sen, yüzünde gülüşlerin en güzeli ile bak geleceğe.O kadar güzel bir gün olsun ki bugün, hiç bitmese dediğin ve bitmeye yakınken yarının özlemini çektiğin. İyi ki varsın arkadaşım. Günaydın.Güneşin parlak ışıklarıyla doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizinle olsun. Günaydın.Şimdi yanımda olamasan da adınla başlıyorum yeni hayata, yüzünü görmesem de hayalinle yürüyorum adını yazdığım sokaklarda, günaydın sevgilim.Gece aklımda yine sen vardın, sabah senin özleminle uyanmışım. Bir gün seninle sonsuza dek uyanmak dileğimle, günaydın can parçam.Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.Canım sevgilim, çiçeğim, günaydın. Senin günün aydın olsun ki ben de mutlu ve neşeli olayım. Senin yüzün gülsün ki benim de yüzüm gülsün canım sevgilim. Kalbimin tek sahibi. Seninle birlikte güzel bu dünya, sen yokken dönmüyor sanki.sevgiliye kısa günaydın mesajlarıSensiz uyanmak istemez bedenim, sensiz nefes almak istemez hücrelerim ve sensiz yaşayamaz bu serserin, günaydın sevgilim.Güzel kardeşim, yeni günün ışıklarıyla sıkıntıların gece karanlığı gibi geride kalsın, günlerin huzurlu, günün hayırlı olsun.Sabah aydınlığım, gönlümün ilacı, baş tacım, eninle bir güne daha uyanmak ne mutlu.Sen varsan geceler bile gündüz, sen yoksan gündüzler bile gece, günaydın ay ışığım.Günaydın gülüşü güneş gibi içimi ısıtan ve kalbime aydınlık olan tatlı sevgilim.Her güzel şey mutlu biter ama sen bende hiç bitmeyeceksin bir tanem günaydın.Bir bebeğin gözlerindeki masumluk kadar tatlı bir gün diliyorum aşkım, her günün bir önceki günden daha güzel geçsin. Günaydın bebeğim.Güneşin ilk ışıkları yatak odanı aydınlattığında, sevincini deper verdiğin biriyle paylaşmak istediğinde, pencereni aç ben orada olacağım sevgilim. Günaydınlar Hayatım.Bir gün daha başlıyor hayatımda, kısa bir gecenin ardından merhaba diyorum hayata ve hayatıma, seviyorum seni günaydın hayatımın tek gerçeği.Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaydın hayatımın anlamı.Günaydın sevgilim gün aydınlık seninle günler seninle parlak bugün ki gibi gün seninle güzel sevgilim günaydın.Bir rüya gördüm içinde sen varsın, rüyaların içinde hiç bitmeyecek rüyamsın sevgilim günaydın meleğim.En tatlı hayallerimi süsleyen sevgilim, günaydın.Her şey seninle başlar. Her günüm seninle doğsun. Seninle batsın günaydın günümün en güzel varlığı.Sen günümün aydını, sımsıcak bakışlı, hayatımın tek anlamı, günaydın bir tanem.Gözlerin, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim günaydın.Elini verene gözünü değdirene sözünü diyene diyemeyene sevgimi görene göremeyene günaydın...Horoz ötüp sabah olunca, güneş doğup şafak atınca, ilk aklıma gelen güzel insana günaydınlar.Günaydın, karanlıkta bana yol gösteren kutup yıldızım. Seher vakti yapılan ve kabul olan duam.Güneşe herkese doğuyor. Ben ise her gün, seninle yeniden yeniden doğuyorum inci tanem.Senin yanında çabuk geçti saatler sensiz geçmek bilmedi günler anladım ki sen hayatımın bir parçası gönlümün yarısısın günaydın aşkım.Bir sabah da gözümü açtığımda aklımda değil de yanımda olsan. Günaydın aşkım.Günaydın her sabah hayatıma güneş gibi doğan aşkım, seni çok seviyorum.Güzelliğin gibi gününde aydın olsun günaydın aşkım sana günaydın sadece sana.Rüyalarımı çepeçevre saran prensesim! Senden hiç kurtuluş yok. Gecemde de sen, gündüzümde de! Sen damarlarımda akan can suyumsun. Günaydın güzel gözlüm uyan.Sana iltifat için bahane aradığım, hayatımın diğer yarısına kocaman bir günaydın.Günaydın, yeni doğan gün, günaydın baharım, günaydın en güzel manzaram, günaydın balım, kır çiçeğimGünler seninle başlar, gözlerimi açtığımda yeni bir güne seninle uyanmanın mutluluğunu yaşıyorum sevgilim günaydın.Aylardan en güzel haziran, günlerden pazar, dünyanın en güzel aşkı sen. günaydın aşkım.Her güne senin aşkınla başlamak senin sevginle uyanmak çok güzel. seni çok seviyorum meleğim.Pencereden dışarı bak ve güneşten yayılan enerjiyi hisset. Kötü enerjinden uzaklaş, yaşam en taze haliyle yeni bir gün sunuyor ve yaşanacak güzel bir gün ikimizi bekliyor. Günaydın biricik sevgilim.Sensiz bir sabah nasıl bir şey biliyor musun? Eşiyle köye giderken, ön koltuğu kaynanasına kaptıran yeni gelin gibi... Ben de güne öyle uyandım:)))Güzel meleğim, rüyalarımın sultanı, bir güne daha seninle uyanmak ne güzel. Günaydın güzel gözlü ceylanım.Her sabah yatağımdan uyandığımda nefes almaktan önce sen geliyorsun aklıma. Günaydın biriciğim.Günaydın kraliçem, canımın içi, ruhumun tek sahibi. seninle geçen günlerim öyle güzel ki, sadece seninle nefes alabiliyor bu bedenim. Seni çok ama çok seviyorum benim canım sevgilim.Bir güneş gibisin sen gözlerimde, geceleri rüyam olursun girersin düşlerime, hayatı buldum gözlerinde, günaydın sevgilim, günümüz aydın olur birlikte.Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım! Seher vakti yapılan ve kabul olunan en güzel dualarım. Günaydın sevgilim...Günaydın canım sevgilim. Seni tanıdığım günden beri ruhuma hep neşe vermeyi başardın. Seninle güzelleşti her şeyim. Seninle anlam kazandı hayatım. Seni çok seviyorum hayatımın en güzel şeyi.Kalbimin sultanı, yarınım, canım, cananım günaydın aşkım.Gül kokuları arasında, taze bir simit ve tavşan kanı bir çay lezzetinde günaydınlar! Bu sabah bütün mutluluklar bizi bulsun.Hayatımın temel rengi! Rüyalarımın başrol oyuncusu. Hayatımın gayesi, neşesi! Gönlümün sultanı, günün musmutlu olsun.Canımdan çok sevdiğimi bir tanecik sevgilim, günaydın. Bu günün öyle güzel geçsin ki, yollarına çiçekler serilsin inşallah ve içinden geçen tüm dilekler gerçekleşsin. her günün bir öncekinden daha güzel olsun, mutluluğun hiç bitmesin.Günaydın hayat arkadaşım ruh ikizim güzel bir gün bizimle olsun dualarım sevgim seninle.Günaydın ruhum. Doğum günün bugün senin ve tuttuğun tüm dileklerin gerçekleşme zamanı. Hayallerini gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım canım sevgilim, hem de bir ömür boyu.Her günüme adını yazdım güneşimde sen olsun yıldızımda sensin sevgilim günaydınlar.Güneşin doğduğu yer gözlerin gibi umut verici, gözlerine her baktığımda umutlarım yeşeriyor seninle... Bir tanem günaydın.Canımdan çok sevdiğim canım sevgilim, günaydın. seni öyle çok özlüyorum ki bilemezsin. Seninle her şey çok daha güzel ve çok daha kolay. Hayatımı seninle geçirmek için can atıyorum. Sen benim kıymetlim, prensesim, bir tanemsin.Yeni bir güne seninle başlamak için, her günümü seninle olacağımız sabahların hayalini kurmakla geçiriyorum Her sabah sana, gözlerinin içine bakarak günaydın demek umuduyla. Günaydınlar sevgilim.Güzelliğin gibi gününde aydın olsun günaydın aşkım sana günaydın sadece sana.Yere düşen yağmur damlaları kalbine inecek güneşi engellemesin güneş bulutların arasından hep sana doğru baksın. Güneş güzellikler getirsin ruhuna. Günaydın Bebeğim...Yine bugün kalktığımda allah'a binlerce kez şükürler ettim. Senin gibi eşsiz birini hayatıma kattığı için şükür. biricik aşkım kocaman günaydın.Geceleri uzaklara çığlık olur sesim yosun kokusundan keskin sana olan özlemim bu sabah sırf senin için aralandı gözlerim günaydın her şeyim benim.Günaydın canım sevgilim. Sen benim bir tanecik sevgilim, canımın içi. Seni çok ama çok seviyorum bir tanem. Günün aydın olsun ruhun neşeyle dolsun.Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.Günaydın benden sonra en çok uykuyu seven uykucu şirinim! Bu güzel günü ne olur kaçırmayalım. Yeni bir güne sevgiyle uyan! Hadi tut ellerimden güne gülümseyerek merhaba diyelim seninle.Karanlıkları yırtıp atan gün ışığım! Yüzünü gördüğümde günümü güzelleştiren ay parçam! Sana da günaydın.Günaydın yatağımda rüyalarım isimde hülyalarım soğuk kış günlerinde sımsıcak saran ılık, ılık damarlarımda akan can suyum günaydın.Günler aydınlık zamanın huzurlu olsun günün aydın olsun günaydın olsun sana bir tanem.Bir ömrü beraber geçirmek istediğim kadın, günaydın. Sen canımın en büyük parçası, ruhumun kraliçesisin. Doğum günün kutlu olsun benim bir tanecik sevgilim. Günümün seninle yan yan aydınlanacağı günü iple çekiyorum.Günaydın sevgimin öbür adı. Günaydın yüreğimin mutlu yanı. Günaydın özlediğim zamanlardaki sıcak soluk varlığım. Yokluğum umudum uykusuzluğuma eş soluk. Şimdi günün aydın olsun. Ve her yeni günün yanında seni benim kadar çok sevecek koca bir yüreğin olsun.!Güzel bir rüyanın ardından yine geldik bir uykunun sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar sevgilim.Gecelerimin yıldızı, sabahlarımın güneşi, günlerimin aydınlığı, günaydın bebeğim.Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim. Günaydın, günaydın, günaydın.Aman Allah'ım güzelliğin büyüleyici bir rüya gibi. Gözlerin bu rüyanın en muhteşem eseri. Dün gece sen rüyalarımı süsledin, sonra uyandım ve rüyalarımın gerçek olduğunu gördüm. Güne seninle merhaba demek en büyük keyif benim için. Günaydın sevgilim.Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün, seninle uyanacağım günlerdir sevgilim. Günaydın SANA.Şöyle bir bak güneş ne güzel ışıldıyor. Masmavi gökyüzü, kuşlar heyecanla dört bir yana uçuşuyor. Umutların yüreğinde hep taze kalsın, kuşların heyecanı gibi kalbin kıpır kıpır etsin ve bir bebeğin gülümsemesi kadar günün şirin geçsin. Günaydın.Günaydın benim bir tanem, aşkım, bal böceğim. Günaydın benim prensesim, aşk böceğim. Sana karşı hissettiğim duyguları dünya üzerinde başka hiçbir kimseye hissedemem. Sana duyduğum aşkı başka kimseye duyamam ve sende bulduğum huzuru başka kimsede bulamam.Güneşin karanlığa veda ettiği şu saatlerde beni düşünen biricik aşkıma günaydınlar.Prensesim, günaydın. Seninle uyanmak vardı şimdi güne ve seni kollarımın arasına alıp hayallere dalmak vardı. Seni öyle çok seviyorum ki, seni ruhumun en derin yerine sakladım. Sen benim canım, her şeyimsin.Ruhunun ve bedeninin güzelliği gibi, günün de senin gibi aydın ve tatlı olsun sevgilim.Seninle hayat rüya gibi, seninle her şey güzel seninle siyahın anlamı var seninle beyazın saflığı var seninle bugünün güneşi var günaydın her şeyim.Sensiz açılan gözlerim bugün seninle buluşmanın hasreti içinde bakıyor güne bugünde senin adınla nefes alıyorum sevgilim günaydın.24 saatlik ömrü olan bir kelebek olsam, sabah kalktığında yanağından öperek, sana sadece bir günaydın deyip oracıkta can vermek isterdim!Kelimelerin anlamını çoktan yitirdiği bir zamandayım. Hayatımda anlamını yitirmeyen tek şey sana duyduğum sevgidir. Günaydın aşkım seni çok seviyorum günler bu kadar güzelse sebebi sensin günaydın aşkım.Sensiz günlerim karanlık, sensiz aldığım nefes yarım, sensiz güneşi görmeyen benim sevgilim, günaydın can özüm günün aydın olsun.Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü en tatlı halisin sevgilim. Günaydın.İnsanın uyanıp ta ilk baktığı telefonsa ya saate bakmıştır ya da yüreğinde yer etmiş birinin ona günaydın demesini arzulamıştır. Günaydın.Günaydın sevgilim. Bugün senin doğum günün, yani beni hayata bağlayan şeyin dünya ile tanıştığı gün. seni hep bekledim, hayatım boyunca da beklerim. Sen benim değerlim, huzurum, mutluluğum, aşkım, huzurumsun. Seni çok seviyorum.Dilerim ki hakkında her şey hayırlı olsun. Kötülük senden kilometrelerce uzakta olsun. Dünyada hiç kimse senin kadar sevilmiyor, bunu bil sevgilim. Günaydınlar.Senin ne kadar güzel olduğunu sabah resmine bakınca tekrar anladım. Başucumda duruyorsun ve sana bakmadan güne başlayamıyorum. İyi ki varsın aşkım.Kâinatın en güzel kadını günaydın. Yanında olmak ve gözlerinin ta içine bakarak söylemek vardı tüm bunlar ama ne yazık ki aramızda uzun yollar var. Sana kilometrelerce uzağından söylüyorum seni ne kadar sevdiğimi.Benim canım prensesim günaydın. Hayat bizi öyle güzel bir araya getirdi ki, tüm yolları birbirimize çıkardı. Mutlu olalım diye elinden geleni yaptı. Seni çok ama çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar da sevmeye devam edeceğim bir tanem.Seninle olmak dünyanın en güzel armağanı. Seninle birlikte dünyayı keşfetmek ve güzellikleri tatmak muhteşem. Canımın içi, günümün güzel tarafı, günaydın canım sevgilim.Kalbimi aydınlatanlara, güneş ışığı kadar parlak kalplere günaydınlar.Sabahın kor güneşi vursun suratına öpsün güneş seni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben olayım gözlerinde ben olayım odanın her yerinde günaydın sevgilim.Gözlerini araladığında odanda ve hayallerinde hep ben olayım. Günaydın aşk bahçem.Günaydın benim hayatımın neşesi, ruhumun en büyük eğlencesi, kalbimin prensesi. Seninle aydın olsun her günüm, seninle huzur bulayım dünyanın neresinde olursam olayım. Seni çok seviyorum bir tanem, aşkım, her şeyim.Akşam başını yastığa koyduğunda düşündüğün, sabah gözlerini araladığında aklındaysa, aşk 24 saattir. Günaydınlar günüm.Sen gördüğüm en güzel rüyasın, bu rüyadan hiç uyanmak istemiyorum. Günaydın canım, cananım.Herkes güneşin doğmasını bekliyor. Ama bilmiyorlar ki o da benim güzel baharımı bekliyor. Uyan ki, insanlar güneşe kavuşsun, günaydın güneşim.Sadece rüyalarımda değil, gözlerimde yaşatıyorum seni, gözlerimde olduğun için rüyalarımdasın sevgilim, günaydın.Yaşanacak bütün senelerin üstünde adın, bütün günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim günaydın olsun sana.sevgiliye romantik günaydın mesajlarıGünaydın yeni doğan masum tatlı güneşim. Günaydın kır çiçeğim. Günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın.Seni seviyorum bebeğim gözlerin gibi bugün de günaydın olsun güneşime.Geçip giden günlere değil seninle gelecek yeni günlere hasretim sevgilim, günaydın güneşim.Günaydın! Tıpkı bir güneş gibisin ya da ne bileyim bir ay gibi! Her ikisi de sen olabilirsin. Hem gecemi, hem de gündüzümü aydınlatıyorsun! Gözlerimde bir ışık gibi parlıyorsun nur yüzlüm.Günaydın sabahımı aydınlatan nur yüzlü güneşim.Benim bir tanecik aşkım günaydın. Öyle hızlı, koşar adım gelmek istiyorum ki yanına. Usulca sokulup kollarının arasında saatlerce uyumak, dünyanın en güzel rüyalarını görmek istiyorum. Seni özlüyorum ve hayalini hep kalbimde taşıyorum. Seni çok ama çok seviyorum.Günaydın benim gözümün nuru, hayatımın erkeği. Seninle hayatımı birleştirdiğim günden beri ruhumdan mutluluk hiç eksik olmadı. Umarım hayatımızın sonuna kadar da yüzümüz ve gönlümüz hep gülmeye devam eder. Seni canımdan bile çok seviyorum biricik sevgilim.Bugünde gözlerimi seninle açtım hayata, senin adınla baktım evdeki her eşyaya, adını anıp dinlediğim şarkılarda hep san varsın bebeğim yaşarcasına günaydın bir tanem.Herkes meydana toplanmış güneşin doğmasını bekliyor, kalbin o kadar güzel ki arkadaşım, herkes güneşin doğmasını beklerken, güneş ise senin uyanmanı bekliyor. Hadi uyan artık arkadaşım günaydın.Bugün, rüyalarımı yaşamak istiyorum. Çünkü sen şu ana kadar gördüğüm en güzel gerçek rüyasın bir tanem.Günaydın diyorum seninle uyandığım sabaha, gece seninleydim gittim türlü diyarlara.Her güne senin aşkınla başlamak senin sevginle uyanmak çok güzel. seni cok seviyorum canım Aşkım.Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da, şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.Günaydın benim canım sevgilim, günaydın gözümün nuru, ruhumun diğer yarısı. Öyle çok seviyorum ki seni, senin sesinle tüm dertlerimi unutuyorum sanki aniden. Sen bana bir kere sarılınca ne dert kalıyor ne de tasa.Günaydın günaydın. Pozitif düşün bugün önce gülümse sonra gül kahkaha at ve hatta ve hatta katıla katıla gül korkma siyah renk gidecek önce günün pozitifleşecek gökkuşağı gibi aynen renk renk bil ki 7 renkten oluşan renk beyazdır ve gülmek bulaşıcıdır haydi bulaştır!Günaydın aşkım o kadar güzel bir gün olsun ki bugün, hiç bitmese dediğin ve bitmeye yakınken yarının özlemini çektiğin huzur sevgi aşk heyecan mutluluk ve sevinç dolu bir gün geçirmen dileğiyle.Günaydın canım sevgilim. Seni gördüğümde kalbim daha hızlı çarpıyor, senden uzakta günler geçmiyor benim bir tanem. Yaşam seninle birlikteyken anlam kazanıyor, sen yokken çiçekler soluyor dünyamda.Dünyanın en tatlı en güzel insanına ve böyle güzel bir insan sahip olduğum için çok şanslıyım seni seviyorum biricik aşkım kocaman günaydın.Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heyecanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana.Dur gitme söylenmemiş sözler var suskun dudaklarımda çığlıklarımda hapsettiğim tomurcuk tomurcuk sevgilerim , çatlamaya hazır yeni baştan yaşanacak sevdalar, yüreğimde günaydınım.Yılların yaprak solgun gibi dökülüp, sevgilerin buz gibi eridiği ve insanların öz değerlerini yitirdiği şu dünyada güzelliğini kaybetmeyen en güzel insana kucak dolusu sevgilerle. Günaydınlar.Gözlerimi bugünde senin için açtım hayata, yarında senin için açılacak bunu sakın unutma günaydın prensesim.Sevgiliye Esprili Günaydın MesajlarıKurduğu çalar saate karşı verdiği amansız mücadeleyi bugün de kaybeden değerli insan: Sana da günaydın.Bu gün gözlerimi açtığımda hayata daha güzel bakacağım çünki bugün senin adınla uyandım tıp kı yarında bu bugün uyanacağım gibi günaydın bir tanem.Günlerimin biricik aydın ışığı bugün gün senin için doğuyor kalbimden günaydın bebeğim.Her sabah seninle yeni güne uyanmak, yeniden doğmak gibi günaydınlar bir tanem.Senin olmadığın günün sabahına uyanmak zor da olsa, sana bir adım daha yaklaştıran güne merhaba. Günaydınlar Biricik Sevgilim.Sen yanımda olamasan da bugünde rüyamda yanımdaydın, bugün ellerini tutamasam da yarın ellerinle buluşacağım, günaydın bir tanem.Günaydın dünyalar güzeli biricik sevgilim! Hadi uyan artık aç o güzel gözlerini bana doğru. Seni çok özledim Günaydın.Karanlık geçmiş silindi. Ömrümüzün kalanına ışıkla bakıyoruz artık. Günaydın bitmeyecek yarınlarım, günaydın benim en büyük sevdam.Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu hissettin mi? Günaydın bebeğim.Kelimelerin anlamını çoktan yitirdiği bir zamandayım. Hayatımda anlamını yitirmeyen tek şey sana duyduğum sevgidir. Günaydın aşkım seni çok seviyorum.Bu sabah gözlerim aralandı. Sen yoksun diye ışık bile karalandı. Arala gözlerini bir tanem ki dünya aydınlansın. Günaydın gün ışığım.Canımdan çok sevdiğim bir tanecik sevgilim günaydın. Gözlerinin ta içine bakıp da sana şiirler okuyarak başlamak isterdim güne ve tüm günü kol kola geçirmek isterdim. Ama şimdi akşama kadar beklemek zorundayım seni görebilmek için. Seni çok seviyorum canım benim.Bu sabah senin için aralandı gözlerim, bugün dahada büyük sana özlemim, zaten günden güne artıyor, herşeye değecek mükemmel sevgilim günaydın.Sensiz her uyandığım sabah ölüm gibi gelir bana, hayalin gelince gözlerime o zaman cenneti yaşarım sensizliğimde günaydın sevgilim günüm aydın seninle.Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.Günün aydın olsun! Bugün benden sana özel bir armağan olsun. Günaydınlar benim tatliş bebeğim.Her sabah Allah' teşekkür edelim sevgilim. Çünkü bizi uyandırmayı ve birbirimize kabuşturmayı bugün de unutmadı. Seninle birlikte yaşadığımız her anın kıymetini bilelim. Günün hayırlı olsun sevgilim.Sevgiliye günaydın mesajı kısa sadece günaydın demek değildir, sabah kalkar kalkmaz aklıma sen geliyorsun demenin farklı bir şeklidir.Oysa ki tek isteğim, sana günaydın dediğimde gözlerini benim için açman ve yanımda uyuyor olmandı. Seni seviyorum günaydın.Günaydın ay yüzlüm günaydın sabahımı aydınlatan güneşim günaydın hayatımın anlamı aşkım...Günaydın yüreğime yağmur gibi yağan gece mi yıldız yıldız bezeyen karanlığımı dolunay gibi aydınlatan günaydınGünaydının ne kadar yakışıyor sabahlara. Ne merhabanın soğukluğu ne elvedanın burukluğu. O kadar saf ve temiz bir kelime ki, tıpkı senin gibi. Günaydın biricik arkadaşım.Dünyanın en talı en güzel insanına ve böyle güzel bir insan sahip olduğum için çok şanslıyım seni seviyorum biricik askim kocaman günaydın.Ay doğar ayazlanır, gün doğar beyazlanır, benim sevgili yârim, uyanmaya nazlanır. Hadi uyan benim narin sevgilim!Esip esip geç ey deli rüzgâr, geldiğin yerden yârim kokusu, çağlar yollara dağlara rüzgâra günaydın, özlemiyle yandığım aşkıyla uyandığım sevdama günaydın, güne güneş gibi doğan biriciğim sevgilim sana günaydın.Bu sabah da her zamanki gibi muhtacım sana! Hayatıma renk katan, her gece bana kavuşacağım günü özleten biricik aşkım günaydın.Günlerimin ışığı gecelerimin yıldızısın sabahlarımın güneşi gecelerimin ayısın sabahlarımın günaydını gecelerimin dumanısın bebeğim günaydın.Sevgiyi seninle, yaşamayı gözlerine, gülmeyi kalbine, sıcaklığını ellerine, gülüşün ise rüyalarımdaki meleğin ta kendisi günaydın sevgilim.Aşkından gözümü kör eden kadın! Günaydın diyorum sana. Yıllarca bir anlam aradım hayatıma ve sonunda buldum. seninle tamamlandı hayatımdaki tüm boşluklar. Seninle anlam buldu diğer boş yanım. Seni çok seviyorum canım sevgilim.Bir sabah daha sensizlik, bir tanem artık gözlerinde kaybolmak istiyorum, günaydın aşk güneşim.Sadece bu günüm değil, bundan sonraki kalan ömrümün ol! Yarınlarım ol benim. Günaydın bir tanem, günaydın.Biriciğim sana kocaman günaydın. Aslında güne seninle başlamak vardı ya! Mesela sana sımsıkı sarılarak uyanmak, sonra seninle birlikte güzel bir kahvaltı yapmak ve beni öperek işe göndermen gibi. Bir gün o günler de gelecek sabredelim! Seninle yan yana geçecek tüm sabahlarımıza günaydın!Günaydın sevgililerin en güzeli... Günaydın günümün aydınlığı, baharı güneşi. Günaydın kalbimin sahibi, günaydın düşlerimin kaynağı. Günaydın sevincim her şeyim, bebeğim.Her güne merhaba dediğimde sadece seni görmek istiyorum, başucumda. Güneşim doğduğu, her gün seni koklamak, duymak ve görmek istiyorum. Günaydınlar canım.Mutluluk sahip olduğun değerlerdir, bunları kaybetmeden kıymetini bil. Dünyada eşsiz olduğunu sakın unutma. Birileri için özelsin, yeter ki fark edin. Hayatın her anı umutla yaşanır, bir an bile umutsuz olma. Kırılganlıklarınız ve dargınlıklarınız geçici, dostluklarınız kalıcı olsun, gününüz en güzelinden ve sevgi dolu olsun, günaydın.Ellerimiz uzak olsa da birbirinden, gönüllerimiz bir, şu an gözlerine bakamasam da güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim.