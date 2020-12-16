Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Ak oldu

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Ak'ı getirdi.

Haber; AA
Abone Ol
Ankaraspor'un yeni teknik direktörü Mehmet Ak oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2020 18:42
TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Ak'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı Mustafa Özer'in yerine, 38 yaşındaki Mehmet Ak'ın takımın başında olacağı ifade edildi. 

Göreve başlayan yeni teknik direktör Mehmet Ak'ın yardımcılıklarını Hasan Vural (yardımcı antrenör), Bahaddin Türkarslan (atletik performans), Volkan Arat (atletik performans), Ahmet Özdemir (maç performans) ve Habip Anapal'ın (kaleci antrenörü) yapacağı aktarıldı.

TFF 1. Lig'de 13 maçta topladığı 9 puanla 17. sırada yer alan Ankaraspor, bu sezon 4. teknik direktörüyle çalışacak. Sezona Ali Güneş'le başlayan, İsmet Özdemir ve Mustafa Özer'le devam eden başkent temsilcisinde teknik direktörlük görevini Mehmet Ak yürütecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için