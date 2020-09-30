Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da Başkan Mehmet Emin Katipoğlu, kulübün transfer yasağının kalktığını açıkladı.

Haber; AA
Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı
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30 Eylül 2020 15:43
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da transfer yasağı kalktı.

Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu.

Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.



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