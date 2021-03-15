Ankaraspor'da Ümit Özat'la 6 maç sonra yollar ayrıldı

Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi. TFF 1. Lig'in 21. haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Ümit Özat'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.



Ayrılıkla ilgili açıklamada bulunan Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Takım olarak kötü gidişin önüne bir türlü geçemedik. Ümit Hocamız, Bursaspor maçından sonra bir kan değişikliğinin takıma daha iyi geleceğini söyledi. 6 hafta birlikte çalıştığımız hocamızın yönetimimize vermiş olduğu istifasını bugün itibariyle kabul ettik. Ümit Özat ve ekibine takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.



Takımın başında 6 lig maçına çıkan Özat, bu maçlardan 3 beraberlik 3 de mağlubiyet almıştı.



