Ankaraspor'da Ümit Özat'la 6 maç sonra yollar ayrıldı

Ligin 21. haftasında Ankaraspor'da göreve başlayan teknik direktör Ümit Özat'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Ankaraspor'da Ümit Özat'la 6 maç sonra yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2021 16:16
Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi. TFF 1. Lig'in 21. haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Ümit Özat'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Ayrılıkla ilgili açıklamada bulunan Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Takım olarak kötü gidişin önüne bir türlü geçemedik. Ümit Hocamız, Bursaspor maçından sonra bir kan değişikliğinin takıma daha iyi geleceğini söyledi. 6 hafta birlikte çalıştığımız hocamızın yönetimimize vermiş olduğu istifasını bugün itibariyle kabul ettik. Ümit Özat ve ekibine takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

Takımın başında 6 lig maçına çıkan Özat, bu maçlardan 3 beraberlik 3 de mağlubiyet almıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.