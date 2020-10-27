Ankaraspor'da İsmet Taşdemir'in yerine Mustafa Özer

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ile bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Taşdemir ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.



Ali Güneş yönetiminde sezona giriş yapan mavi-beyazlılar, 5. hafta öncesinde başkent ekibini daha önce de çalıştıran İsmet Taşdemir ile anlaşmıştı.



Ankaraspor, Taşdemir yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



"MUSTAFA ÖZER İLE ANLAŞTIK



Öte yandan Ankaraspor'dan yapılan açıklamada, İsmet Taşpınar'ın yerine Mustafa Özer'in getirildiği açıklandı;



"Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış olduğumuz Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in yerine sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığımız Mustafa Özer yeni teknik direktörümüz olmuştur. Teknik Direktörümüz Mustafa Özer ve ekibine hoş geldin der yeni görevinde başarılar dileriz."



