Ankaraspor galibiyeti unuttu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Ankaraspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankaraspor galibiyeti unuttu
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26 Ekim 2020 14:58
Ligin açılış haftasında Eskişehirspor'u 1-0 yenen başkent ekibi, daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Eskişehirspor galibiyetinin ardından Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ve Altınordu'ya yenilen mavi-beyazlılar, teknik direktör Ali Güneş ile yollarını ayırdı. Teknik direktörlük görevine, takımı geçen sezon da çalıştıran İsmet Taşdemir getirildi.

Taşdemir yönetimindeki ilk maçta evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Ankaraspor, daha sonra Tuzlaspor ve Balıkesirspor'a mağlup oldu. 

Transfer yasağını kaldıran ve kadrosuna 17 futbolcu katan Ankaraspor, böylece yenilenmiş kadrosuyla istediği sonuçları henüz alamadı.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan başkent temsilcisi, 8. hafta mücadelesinde Menemenspor'a konuk olacak.



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