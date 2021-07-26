Ankaraspor, Erdal Öztürk'ü transfer etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ankaraspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü kadrosuna kattı.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hoffenheim altyapısında yetişen Adana Demirspor, Kayserispor, Karagümrük, Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü forması giyen oyuncuyla Ankaraspor, 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, "Genç ve kaliteli bir kadro kurmak için uğraşıyoruz. Erdal Öztürk'ü kadromuza kattığımız için mutluyuz. İyi bir transfer oldu. Takımımıza faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



