Ankaraspor: 'Adanaspor testi pozitif oyuncu oynattı'

Ankaraspor, Adanasporlu bir oyuncunun üç gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen müsabakada oynatıldığı iddiasında bulundu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'in 12. hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün öce yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır." denildi.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işleminin iptal edildiği belirtilen Ankara ekibinin açıklamasında, "İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.



