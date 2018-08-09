Ankaragücü'nün Süper Lig'de 50. sezonu

MKE Ankaragücü Kulübü, 2018-2019 sezonuyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 50. kez yer alacak.Türkiye'de futbol profesyonel olarak Milli Lig adıyla 1959 yılından itibaren oynanmaya başlarken, sarı-lacivertli kulüp, ilk sezondan itibaren bu organizasyonda kendisine yer buldu.Başkent ekibi, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012 sezonlarında istediği başarıyı elde edemedi ve küme düşme üzüntüsü yaşadı.MKE Ankaragücü, 2. Lig'de yer aldığı 1980-1981 sezonunda ise Federasyon Kupası'nı kazanması sonrası, elde ettiği başarı nedeniyle Türkiye 1. Ligi'ne terfi ettirildi. Söz konusu sezondan itibaren 1. Lig'de mücadele eden sarı-lacivertli kulüp, son olarak 2011-2012 sezonunda lige veda eden takımlar arasında yer aldı.Başkent ekibi, 49 kez mücadele ettiği Süper Lig'de en büyük başarısını, 4. sırada yer alarak elde etti.Başkent temsilcisi, 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, 1972-1973 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Eskişehirspor, 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2001-2002 sezonunda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından ligi 4. sırada bitirme başarısı gösterdi.Ankara ekibi, 2001-2002 sezonu sonunda ise Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti.MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Başkent ekibi, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkım çalışmalarının başlaması ve Eryaman Stadı'ndaki gecikme nedeniyle yeni sezona Osmanlı Stadı'nda başlayacak.Ankara ekibi, inşaatı devam eden Eryaman Stadı'nın tamamlanmasının ardından karşılaşmalarını bu statta oynayacak.MKE Ankaragücü Kulübü'nde Mehmet Yiğiner yönetimi, 2012-2013 sezonunda kulübe verilen transfer yasağını kaldırdı.Yasağın kalkmasıyla birlikte kadrosuna takviyeler yapan başkent temsilcisi, yeni sezona 9 yeni transferiyle giriş yapacak.Sarı-lacivertliler, yasağın ardından Gençlerbirliği'nden Johannes Hopf, Osmanlıspor'dan Yalçın Ayhan ve Tiago Pinto, Malaga'dan Bakary Kone, Bursaspor'dan Ricardo Faty, FEC Zwolle'den Youness Mokhtar, Sivasspor'dan Thievy Bifouma, Antalyaspor'dan Moestafa El Kabir ve Manisaspor'dan Alper Önal'ı kadrosuna dahil ederken, geçen sezon takımda kiralık oynayan Lanre Kehinde'nin de borservisini aldı.MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst sıralara oynamayı hedefleyen mücadeleci bir takım kurduklarını söyledi.İki yıl üst üste şampiyon olarak hak ettikleri Süper Lig'e çıktıklarını hatırlatan Yiğiner, "Bunlar tertemiz şampiyonluklar. Taraftarlarımızın desteği de çok önemliydi. Yarışmacı bir takım kurmak için teknik ekiple çalışmalarımızı yaptık. Başkentimize ve taraftarımıza yakışacak bir takım kurduğumuzu düşünüyorum." dedi.Yiğiner, kamuoyuna anlatamadıkları süreçlerden geçtiklerini ifade ederek, "Ülkesinden getirdiğimiz ama imza atamadan giden oyuncular oldu. 'Ankaragücü'nün yasağı kalkmaz, bir sezon boş geçirirsiniz.' diyenler oldu. Yönetim olarak, 17 dosyayı kalıcı olarak kaldırdık. Bu da biraz zaman aldı. Ummadığımız teknik direktörler ve futbolcular, paralarını faiziyle birlikte istedi. Şu an transfer ettiğimiz futbolcuların tamamının lisansını çıkarttık, hiçbir sorunumuz yok." diye konuştu.Yiğiner, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında takımın iyi bir performans sergilediğinin altını çizerek, "Bursaspor maçında takım ışık saçtı." ifadesini kullandı.Bursasspor maçı sonrasında taraftarların ilgisinin de arttığına dikkati çeken Yiğiner, "Galatasaray maçının biletleri dün satışa çıktı. Birçok tribünde bilet kalmadı. Dolayısıyla Galatasaray maçında 18 bin kişilik stat dolacak diye umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.Başkan Yiğiner, Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ve geçen sezonu şampiyon tamamladığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Sonuçta maç 11'e 11 oynanacak. Bana göre şu an şartlar eşit gözüküyor. Evimizde oynayacak olmamız ve coşkulu taraftar kitlesinin desteğiyle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Lige iyi başlamak ve üst sıralara oynamak istiyoruz. Ona göre bir kadro kurduk. Eksiklerimiz var ve 3-4 bölgeye daha futbolcu almamız lazım. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sadece futbolcu almak için transfer yapmak istemiyoruz. Aldığımız futbolcular takımımıza katkı vermeli. Girişimde olduğumuz 3-4 futbolcudan haber bekliyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu süreçte kart cezaları ve sakatlıklar olacaktır. Bunların tedbirini de şimdiden almamız lazım."MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, teknik direktörleri İsmail Kartal'ın çok başarılı bir teknik adam olduğunun altını çizerek, "İsmail Kartal hocamız, geçen sene ekibiyle birlikte kıt imkanlarla, zor şartlarda başarılı oldu. Geçen sene rüşdünü ispat etti." açıklamasında bulundu.İsmail Kartal'ın çok çalışkan ve disiplinli bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:"Teknik kadromuz, başta İsmail Kartal hoca olmak üzere, işini iyi yapan ve çalışkan bir ekip. İsmail hoca çalışkan olduğu için futbolcular da çalışkan olmak zorunda. MKE Ankaragücü'nün İsmail hoca ile dokusu tuttu. Teknik direktörümüz, bu anlamda geçen seneki başarısını bu sene katlayacak diye düşünüyorum. Artık camiaya da alıştı. Biz zaten bir ekibiz. Gerek yönetim, gerek teknik ekip, gerek taraftarlarımız, birlik ve beraberlik içinde. Başarının anahtarı da birlik ve beraberliktir. Birçok büyük camia, bu bölünmelerden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Sportif başarı gelse bile huzur gelmiyor. Önemli olan hepsini bir arada başarabilmek. MKE Ankaragücü, kurumsallaşma adına emin adımlarla ilerliyor. Altı sene önce, 'Amatöre düşer, kapanır.' denen kulüp, kendi bileğinin gücüyle Süper Lig'e çıktı."