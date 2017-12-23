  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Ankaragücü'nün serisi son dakikada bitti!

TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında lider Ankaragücü, Adana Demirspor deplasmanında 90+6. dakikada yediği gole engel olamadı ve 12 maç sonra kaybetti.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nün serisi son dakikada bitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2017 17:33
TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında lider Ankaragücü, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk oldu. Adana Demirspor, 90+6. dakikada bulduğu golle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken 8 maç sonra galibiyetle tanıştı. Ankaragücü ise 12 hafta sonra kaybetti.

Deplasman ekibi Ankaragücü, maçın henüz 6. dakikasında Alihan Kubalas'ın attığı golle öne geçti. Adana Demirspor'da Lalawele Atakora, 72. dakikada maça dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Batuhan İşçiler, penaltıdan attığı golle Adana ekibine kritik bir 3 puan kazandırdı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, 12 maçlık yenilmeme serisini sonlandırdı ancak 34 puanla liderliğini sürdürdü. 8 maç sonra kazanan Adana Demirspor ise 20 puanla 13. sıraya çıktı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
Opel Astra
FİYATI 53 BİN TL DEN İNDİRDİM DAHA UYGUN
44.900 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için