TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında lider Ankaragücü, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Adana Demirspor'a konuk oldu. Adana Demirspor, 90+6. dakikada bulduğu golle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken 8 maç sonra galibiyetle tanıştı. Ankaragücü ise 12 hafta sonra kaybetti.
Deplasman ekibi Ankaragücü, maçın henüz 6. dakikasında Alihan Kubalas'ın attığı golle öne geçti. Adana Demirspor'da Lalawele Atakora, 72. dakikada maça dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Batuhan İşçiler, penaltıdan attığı golle Adana ekibine kritik bir 3 puan kazandırdı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü, 12 maçlık yenilmeme serisini sonlandırdı ancak 34 puanla liderliğini sürdürdü. 8 maç sonra kazanan Adana Demirspor ise 20 puanla 13. sıraya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Deplasman ekibi Ankaragücü, maçın henüz 6. dakikasında Alihan Kubalas'ın attığı golle öne geçti. Adana Demirspor'da Lalawele Atakora, 72. dakikada maça dengeyi getirdi. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Batuhan İşçiler, penaltıdan attığı golle Adana ekibine kritik bir 3 puan kazandırdı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü, 12 maçlık yenilmeme serisini sonlandırdı ancak 34 puanla liderliğini sürdürdü. 8 maç sonra kazanan Adana Demirspor ise 20 puanla 13. sıraya çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın