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Ankaragücü'nün golünde VAR devrede

Ankaragücü'nün Galatasaray'a 35. dakikada attığı golde hakem Ümit Öztürk, ofsayt tartışmaları nedeniyle VAR'a başvurdu.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nün golünde VAR devrede
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10 Ağustos 2018 22:42
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı maçta hakem VAR kararı ile golü geçerli saymadı.

Mücadelenin 35. dakikasında El Kabir, Galatasaray savunmasının arkasına sarktı ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. El Kabir, ceza sahasında yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Ankaragücü gole sevinirken, hakem VAR odasından gelecek onayı beklemeye başladı. Pozisyonda yan hakem de ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

Hakem Ümit Öztürk daha sonra hakem VAR odasından gelen yanıtla golü geçerli saymadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

RIDVAN DİLMEN: "GOL DOĞRU ŞEKİLDE İPTAL EDİLDİ"

Devre arasında NTV'de değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, pozisyonda verilen ofsayt kararının doğru olduğunu belirtirken; "Ankaragücü'nün golünün iptal edilmesi doğru. Dünya Kupası'nda 34-35 kamerayla maçlar verildi, bizde 8-10 falandır. VAR sistemini beklemek lazım. Video Yardımcı Hakem [VAR] uygulaması, sportmenliğe aykırı davranışı kaldırmasından dolayı önemli." ifadelerini kullandı.






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