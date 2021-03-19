MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.



Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve düşme hattının bir üst basamağına çıkan MKE Ankaragücü, son 3 maçını kazandı. Karaman döneminde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 29 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemeyecek.



Son iki maçını kazanamayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, Lewis Baker'ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.



- MKE Ankaragücü, rakibini 11 yıldır yenemiyor



MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 11 yıldır mağlup edemiyor.



Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 yenilgi, 3 beraberlik aldı.



Başkent temsilcisi Trabzon'da ise 14 yıldır galibiyete hasret. MKE Ankaragücü, rakibi karşısında deplasmandaki son 3 puanını ise 17 Mart 2007'de yine 1-0'lık sonuçla elde etmişti. Bu sonuç ayrıca MKE Ankaragücü'nün son 30 yılda Trabzon'da aldığı tek galibiyet olarak dikkati çekiyor.



