Ankaragücü'nü bekleyen büyük tehlike

İsmail Kartal'ın ardından Bayram Bektaş ile yola devam etme kararı alan ancak Bektaş ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından teknik direkörlük koltuğuna Mustafa Kaplan'ı oturtan Ankaragücü'nde bazı futbolcuların sözleşme fesih tehlikesi de ortaya çıktı.yer alan habere göre; Kehinde, Putsila, Lukasz Szukala, Youness Mokhtar gibi oyuncuları fesih işlemleriyle kaybeden Ankaragücü sezon sonu yükümlülüğünü yerine getirmediği sözleşmeler ile alakalı FIFA'da ciddi şekilde sıkıntı yaşayacak.Futbolcularıyla karşılıklı anlaşamadan tek taraflı fesihlerle oyuncuları kaybettiği için Ankaragücü, FIFA'da davaların kesinleşmesi sonucu oyuncuların sözleşme sürelerindeki tüm ücretlerini ödemek zorunda kalacak.İşte oyunculara ödenmesi gereken ücretler ;Lukasz Szukala 800 bin euroKehinde 600 bin euroYouness Mokhtar 600 bin euroPutsilla 500 bin euro