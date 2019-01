Ankaragücü'ne stat müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nın 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla açılacağını bildirdi.Bakan Kasapoğlu, yapımında sona yaklaşılan 22 bin kişilik statta incelemelerde bulundu. Kasapoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de eşlik etti.Sahada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Gerçekten her yönüyle dört dörtlük stadı hep birlikte gezdik. İnşallah, önümüzdeki pazartesi günü Ankaragücü-Alanyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak." dedi."Bizler için çok mutlu bir an." diyen Kasapoğlu, "Malumunuz son 17 yıl, saygı değer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor ve sporcu için çok anlamlı, devrim dolu yıllar. Bu devrim dolu yılların bir parçası olarak da şu an Ankara Eryaman Stadı'ndayız. Türkiye, dünyanın en modern, yeni tesislerine sahip. İnşallah spor hamlemizle birlikte yeni dönemde sporumuzu elbirliğiyle başarıya ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, Eryaman Stadı'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle devam etti:"Özellikle son teknik konulardaki takibi ve öncülüğüyle saygı değer Cumhurbaşkanımızın gerçekten çok büyük emekleri var. Kendilerine şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Özhaseki başkanımız son süreçte bize bu konuda çok destek oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankara'ya yönelik projelerini biz de bakanlık olarak sporu tabana yayma ve sportif başarı anlamında destekleyeceğiz. Seçim süreci sonrasında çok güzel projelerimiz var. Kendisine de özellikle son süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür ederiz. Bugün de o sevinci kendisiyle paylaşma imkanı bulduk. Ankaramıza, Türk sporumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik dolu, rekabetin dostça, kardeşçe yaşandığı maçlara sahne olması dileğiyle."Bakan Kasapoğlu, MKE Ankaragücü'nün cumartesi günü statta antrenman yapacağını da sözlerine ekledi.Özhaseki: "3-5 gün içerisinde bütün eksiklikler bitecek"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ise stat sorunu nedeniyle MKE Ankaragücü'nün iç saha maçlarını şehir dışında oynamak zorunda kaldığına işaret etti."Hepimizin bildiği gibi Ankara'nın gururu en önde Ankaragücü takımı." ifadesini kullanan Özhaseki, "Ortaya güzel bir eser çıkmış. Bunun için epey fedakarlık edilmiş. Yapanların, başta belediyemiz olmak üzere müteahhit firmamızın eline sağlık." dedi.Özhaseki, stadın bakanlığa devri konusunda yaşanan ihtilafların ortadan kaldırıldığını dile getirerek, şunları söyledi:"Gerek bakanlığım döneminde, gerekse devam eden ve adaylığım döneminde Ankara'nın projelerini bire bir takip eden birisi olarak bu konuyu da bildiğim için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. O da benim hakem olmamı, komisyonlara başkanlık etmemi istedi. Geldiğimiz noktada en son sağ olsun müteahhit firma, anahtarı bakanlığımıza teslim etti. 3-5 gün içerisinde bütün eksiklikler bitecek. Ankaragücü burada maçını yapacak. Ankara başkent ama sporda şampiyon ne yazık ki olamadı. Şimdi bunu yapma sırası. Elbirliğiyle Ankaragücü başkanımıza destek verme sırası. Ankara halkının takımı da devamlı en üstlerde görmeye hakkı var diye düşünüyorum.""Herkes o eserle iftihar edecek"Yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılması planlanan spor kompleksine de değinen Özhaseki, "Çok güzele bir proje. Bu proje de zamanında Kadir Has Stadı'nı çizdirdiğimiz delikanlıya ait. Muhteşem bir kompleks orası. Sadece 55 bin kişilik UEFA standartlarında stadyum değil, 26 ayrı branşta spor yapılabilecek, binlerce Ankaralı'nın gelip istifade edilebileceği bir kompleks. Sayın Cumhurbaşkanımız bir akşam değerli bakanımızı da davet ederek, bizim de olduğumuz ortamlarda buranın bir an önce ihalesinin yapılmasını istedi. Yaklaşık 1 milyar liralık proje. Herkes o eserle iftihar edecek." diye konuştu.Özhaseki, Gençlerbirliği'nin de Eryaman Stadı'nın kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise "Ankara'daki bütün takımlar kullanacak ama tabii çimin durumuna göre. Çim önemli. Bazen haftada bir maçı, bazen iki maçı kaldırır. Bazen de kaldırmayabilir. Ona göre herhalde federasyonumuz ayarlayacaktır. Burayı Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da kullanacak diye biliyorum." yanıtını verdi.Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın yarın ölümünün ikinci yıl dönümünde anılacağının hatırlatılması üzerine Özhaseki, şunları kaydetti:"Onun Türk futboluna yapmış olduğu katkı hakikaten dillere destan. Herkesin yurt dışından çok büyük paralarla transferler yaptığı dönemde İlhan ağabey kapı açtı. Gitti, Afrika'nın değişik ülkelerinden genç futbolcular getirdi, parlattı, sattı, bütçeyi doldurdu. Nereden aldığını sorduğumda bana da epeyce söyledi. Kulüp başkanlığımda ben de ondan öğrendim. Aynı taktiği de yıllarca uyguladım. Epey işe yaradı. Allah rahmet eylesin."İncelemelerde bulunan heyette Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de yer aldı.