Ankaragücü'ne Norveç'ten gol kralı takviyesi

MKE Ankaragücü, Rosenborg'un 28 yaşındaki oyuncusu Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu



İşte yapılan resmi açıklama;



"Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Norveç gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.



Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Başkanımız Fatih Mert, Torgeir Börven transferinin Ankaragücümüze büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.



Atılan imzanın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkanımız Fatih Mert, yapılan transferlerle takımımızda eksik görülen mevkilere takviyelerin yapıldığını söyledi.



Ankaragücü'nde olmaktan ve camiamıza hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Torgeir Börven: "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Rosenborg BK kulübünden transfer edilen 28 yaşındaki başarılı oyuncu Torgeir Börven, santrafor mevkisinde görev yapıyor.



