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Ankaragücü'ne Jamaikalı golcü!

Ankaragücü, Wolfsberger AC Kulübü'nden Dever Orgill ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'ne Jamaikalı golcü!
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31 Ocak 2019 18:16
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Avusturya'nın Wolfsberger AC Kulübü'nden Dever Orgill ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Santrafor pozisyonunda oynayan Dever Orgill, Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Ankaragücü gibi benimle ilgilenen birkaç takım daha vardı. Ailem ve sevdiklerimle gelen teklifleri değerlendirdik ve taraftarının çok ateşli bir yapıya sahip olmasından dolayı Ankaragücü'nü tercih ettik. Burada başarılı olmak istiyorum" dedi.

28 yaşındaki Jamaikalı Orgill, bu sezon Avusturya Bundesliga'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.



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