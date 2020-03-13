MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 26. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda koronavirüs tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine yaptığı vuruş ile 22. dakikada'ten geldi. Rizespor'un tek sayısını ise 45+1. dakikada Garmash kaydetti. Rizespor'da Morozyuk, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Ankaragücü, puanını 23 yaparak ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ünal Karaman ile üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan ve 3 puan hasreti 7 maça çıkan Rizespor, 25 puanda kaldı.Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise Göztepe'ye konuk olacak.2. dakikada Lukasik'in vuruşunda baraja çarpan top az farkla auta çıktı.15. dakikada Atila Turan'ın Çaykur Rizespor ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Orgill'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atila Turan'ın kullandığı kornerde Burak Albayrak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-023. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Yine Atila Turan'ın kullandığı kornerde Lukasik, defans oyuncularının uzaklaştırdığı topla ceza alanının önünde buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda Rodrigues, ceza alanında kontrol ettiği topu kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu: 2-045+1. dakikada Diomande'nin MKE Ankaragücü ceza alanının sağından arka direğe yaptığı ortada topla Samudio buluştu. Bu futbolcunun ortasında Garmash kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-154. dakikada Boldrin'in MKE Ankaragücü ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.73. dakikada Samudio'nun sert vuruşunda, kaleci Friedrich topu kornere çeldi.83. dakikada Kitsiou'nun sağdan ortasında Rodrigues uygun durumda topa vuramadı.87. dakikada Skoda'nın kafa pasında MKE Ankaragücü ceza alanı içinde topla buluşan Sasse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.EryamanHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyFriedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 67 Scarione), Rodrigues, Michalak (Dk. 75 Lobjanidze), Orgill (Dk. 86 İlhan Parlak)Gökhan Akkan (Dk. 71 Tarık Çetin), Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 56 Tunay Torun), Diomande, Boldrin, Garmash (Dk. 81 Sasse), Samudio, SkodaDk. 17 Burak Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 23 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Garmash (Çaykur Rizespor)Dk. 90+5 Moroziuk (Çaykur Rizespor)Dk. 22 Michalak, Dk. 57 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Diomande (Çaykur Rizespor)