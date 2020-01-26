Ankaragücü'nden hakem kararlarına tepki

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, Süper Lig'de sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.



Atasoy, hakem kararlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, öncelikle Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifa dileğinde bulundu.



Kamuoyunu böylesine acılı bir günde meşgul etmek istemediklerini ancak, camianın haklarını korumanın görev bilinciyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını belirten Atasoy, şöyle devam etti:



"Bilindiği üzere 110 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan, bünyesinde birçok sporcu barındıran, önemli başarılara imza atmış ve çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan kulübümüz Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda çizgisini bozmadan mücadelesine devam etmeye çalışmaktadır. Birçok zorluğa rağmen şanlı mazisine yakışır bir şekilde çizgisini bozmadan yoluna ve mücadelesine devam etmeye çalışan şanlı kulübümüz, sezon başından itibaren yaşadığı hakem hatalarından dolayı büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Son zamanlarda gittikçe artan hatalı hakem kararları kulübümüzü ve camiamızı derinden üzmektedir."



MKE Ankaragücü'nün sahipsiz olmadığını belirten Atasoy, açıklamasında şunları kaydetti:



"Özellikle ligin ilk yarısı; 1. haftasında Konyaspor müsabakasında verilmeyen penaltı nedeniyle kaybedilen 2 puan, 2. haftasında Kayserispor maçında rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol ve kaybedilen 2 puan, 5. haftasında Fenerbahçe maçı aut kararı yerine korner kararı sonrasında kalemizde gördüğümüz gol ve kaybedilen 3 puan ki tüm futbol kamuoyu hakem kararının hatalı olduğunu kabul etmiştir. 12. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 45. dakikasında yaşanan ve oyuncumuz Ricardo Faty'nin maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından kırmızı kart ile maçtan ihraç edildiği pozisyon. 18. haftasında karşılaştığımız Konyaspor müsabakasında yaşanan Konyaspor'un attığı golden önce oyuncumuz Alper Önal'ın düşürüldüğü pozisyon. Maçtaki hakemlerin, oyuncumuz Alper'e yapılan yüzde 100 net bir faul pozisyonunda VAR uygulamasına gitmeye tenezzül bile etmemesi. En son Cüneyt Çakır'ın yönetmiş olduğu ligin 19. haftasında oynadığımız Hes Kablo Kayserispor müsabakasının 48. dakikasında oyuncumuz Cebrail Karayel'in gördüğü kırmızı kart, oyuncumuz Michal Pazdan'ın yer aldığı penaltı pozisyonu ve yine Kayserispor lehine tereddütsüz verilen ve sonrasında iptal edilen penaltı pozisyonu. Yukarıda bahsedilen hakem kararları kanımızca net bir şekilde hatalıdır."



Türkiye Futbol Federasyonuna ve Merkez Hakem Kurulu üyelerine çağrıda bulunan Atasoy, "Yukarıda bahsedilen pozisyonları ve olayları kamuoyuna açık bir şekilde, hakem seminerlerinde yeniden gözden geçirmeye ve bir daha bu tür hataların tekrar edilmemesi adına gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



