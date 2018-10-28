Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye İsmail Kartal mesajı

Ankaragücü, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta taraftarların İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulunması sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgilendirme: İsmail Kartal bizim teknik direktörümüz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe taraftarları, 3-0'lık skorun ardından İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulundu ve deneyimli hoca da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti, önlerinde eğildi.
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Ankaragücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgilendirme: İsmail Kartal bizim teknik direktörümüz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe taraftarları, 3-0'lık skorun ardından İsmail Kartal lehine tezahüratlarda bulundu ve deneyimli hoca da taraftarlara el sallayarak teşekkür etti, önlerinde eğildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın