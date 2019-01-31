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Ankaragücü'nden bir transfer daha; Cebrail Karayel!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Cebrail Karayel ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nden bir transfer daha; Cebrail Karayel!
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31 Ocak 2019 21:54
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 19 hafta haftası sonunda küme düşme potasında yer alan Ankaragücü, transferde hız kesmiyor.

İkinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Şanlıurfaspor'dan Cebrail Karayel ile 2.5 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Ankaragücü tribünlerinde büyüdüğünü belirten Cebrail Karayel, "Burası her zaman hayalimdi. Bu kulüpte forma terletmek bir onurdur. Camiamıza yakışır bir mücadele ile elimden geleni yapacağım" dedi.

Sağ bek mevkisinde görev yapan Cebrail Karayel, bu sezon Şanlıurfaspor forması altında 17 maça çıkıp, 1 de gol atmıştı.

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