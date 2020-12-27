Ankaragücü'nde yeni sportif direktör açıklandı

MKE Ankaragücü Kulübü, sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.

Haber; AA
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Ankaragücü'nde yeni sportif direktör açıklandı
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27 Aralık 2020 22:02
MKE Ankaragücü Kulübü, sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan'ın getirildiğini açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, aramıza 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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