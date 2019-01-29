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Ankaragücü'nde transfer için müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü yaptığı açıklamayla transfer yasağının kalktığını duyurdu.

Kaynak: DHA
Ankaragücü'nde transfer için müjdeli haber!
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29 Ocak 2019 16:47
MKE Ankaragücü Kulübü, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Geçmişten kalan borç dosyaları olmasından dolayı transfer yasağı bulunan ve bünyesine yeni oyuncular katamayan MKE Ankaragücü'nde yönetim, borç dosyalarının kapandığını ve transfer yapılmasının önündeki tüm engellerin kalktığını duyurdu.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz MKE Ankaragücü Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu ikinci devre transfer sürecinde engel teşkil eden borç dosyalarını ödeyerek, transfer önündeki tüm engelleri kaldırmıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliğini artırılacaktır. MKE Ankaragücümüz, bundan sonra yoluna 'daha güçlü' bir şekilde devam edecektir" denildi.

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