Ankaragücü'nde Sivasspor öncesi 2 cezalı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde Sivasspor öncesi 2 cezalı
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06 Şubat 2021 15:11
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında 7 Şubat Pazar günü  sahasında Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Süper Lig'de son iki maçını kaybeden ve 18. puanla 20. sırada yer alan sarı-lacivertliler, kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalıları Joseph Paintsil ve Endri Çekiçi, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

Konuk ekip ise ligde 5 haftadır kazanamıyor. Ligde 25 puanla 14. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor da başkent deplasmanında galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitmişti.



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