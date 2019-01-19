  •  
    "Onyekuru, Slimani'yi tek maçta rahat geçti"
  •  
    Antalya'dan İspanya'ya Türkiye'de 54 transfer!
  •  
    Ali Koç biletleri kesti; "Artık yoksunuz beyler"
  •  
    Derdiyok'un transferi için TARİHİ bir sürpriz!..
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..

Ankaragücü'nde patlama: "Allah belanızı versin"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray maçı sonrasında şoke eden bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nde patlama: 'Allah belanızı versin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2019 21:12
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşısında aldıkları 6-0'lık mağlubiyetin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Mikro blog sitesi Twitter'dan paylaşım yapan Yiğiner, "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum" mesajını paylaştı.

Ekonomik sorunlarla uğraşan Ankaragücü'nde, El Kabir de Galatasaray maçında oynamayı reddetmişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için