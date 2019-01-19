Ankaragücü'nde patlama: 'Allah belanızı versin'

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Galatasaray karşısında aldıkları 6-0'lık mağlubiyetin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Mikro blog sitesi Twitter'dan paylaşım yapan Yiğiner, "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum" mesajını paylaştı.
Ekonomik sorunlarla uğraşan Ankaragücü'nde, El Kabir de Galatasaray maçında oynamayı reddetmişti.
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Mikro blog sitesi Twitter'dan paylaşım yapan Yiğiner, "Ankaragücü üzerinde hesap yapanların, destek olmayıp köstek olanların Allah belasını versin. Topunuzu Allah'a havale ediyorum" mesajını paylaştı.
Ekonomik sorunlarla uğraşan Ankaragücü'nde, El Kabir de Galatasaray maçında oynamayı reddetmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın