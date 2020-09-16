Ankaragücü'nde hedef Bande!

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak isteyen Ankaragücü transferde gaza bastı.



Sarı- Lacivertliler, Ajax'ın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Hassane Bande'yi kiralamak için Hollanda ekibiyle temasa geçti.



Burkina Fasolu futbolcu için Göztepe'nin de devrede olduğu kaydedildi.



Geçen sezon İsviçre temsilcisi Thun'da kiralık oynayan Bande, 2018'de 8,25 milyon Euro bonservisle Ajax'a transfer olmuştu.



