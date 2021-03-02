Ankaragücü'nde Galatasaray öncesi iki önemli eksik

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü sahasında lider Galatasaray'la mücadele edecek

Haber; AA
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Ankaragücü'nde Galatasaray öncesi iki önemli eksik
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02 Mart 2021 13:41
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü sahasında lider Galatasaray'la karşılaşacak.

Ligin en alt sırasında yer alan MKE Ankaragücü'yle zirvede bulunan Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı 25 maçta 20 puanla son sırada bulunan sarı-lacivertliler, son 6 maçında galip gelemezken sadece 2 puan alabildi. Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'la 3 maça çıkan ve 2 beraberlikle 1 yenilgi alan başkent temsilcisi, Galatasaray karşısında çıkışa geçmeye çalışacak.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Joseph Paintsil ile sakatlığı bulunan Atakan Çankaya, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

 



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