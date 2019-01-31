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Ankaragücü'nde bir transfer daha: Aydın Karabulut!

Ankaragücü, son olaak Sivasspor forması giyen Aydın Karabulut'u sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü'nde bir transfer daha: Aydın Karabulut!
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31 Ocak 2019 20:30
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi için transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Sivasspor'dan Aydın Karabulut ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Tekrar Ankaragücü'nde olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aydın Karabulut, "Açıkçası kulübümüz bir kaosun içerisindeydi. Bu kaos ortamını atlattık sayılır. Taraftarlarımız bizlere destek olsunlar. Söz veriyorum bütün gücüm ile mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

Aydın Karabulut, son olarak Sivasspor forması giyiyordu. Aydın, bu sezon Sivasspor'da 1 maçta 2 dakika süre alabildi.

31 yaşındaki gurbetçi futbolcu, kariyerinde oynadığı 211 maçta 13 gol atıp 29 asist yaptı.

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