Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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13 Ağustos 2020 21:21
MKE Ankaragücü'nde tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda, bir kişide pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı hazırlıkları öncesi kulübümüzde yapılan Kovid-19 taramasında bir personelimizde sonuç pozitif çıkmış olup testi pozitif çıkan çalışanımız ile birlikte, test sonucu negatif çıkan ancak aynı ortamda bulunan 4 çalışanımız evde izolasyona alınmıştır. Personelimizin genel durumu iyi olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.  



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