Ankaragücü'nde Alper Potuk ilk idmanına çıktı

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Alper Potuk, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ankaragücü'nde Alper Potuk ilk idmanına çıktı
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20 Eylül 2020 16:12
MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde sürdürdüğü kaydedildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

Antrenmana sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşmeye imza atan Alper Potuk'un da katıldığı ifade edildi.



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