Ankaragücü'nde açıklama: "İnce kararlarla aleyhimize çalıştılar"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçta hakem hatalarından şikayetçi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü'nde açıklama: 'İnce kararlarla aleyhimize çalıştılar'
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10 Ocak 2021 20:00
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e yenildikleri maçta hakem hatalarından şikayetçi oldu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, ikinci yarıya güzel bir golle 1-1'lik eşitlikle girdiklerini anlatarak şunları kaydetti:

"İkinci yarı oyun ne hikmetse farklı bir yöne döndü. İnce ince aleyhimize kararlar çalındı. 40 yıldır bu işin içindeyiz, biz de görüyoruz. Yediğimiz ikinci gol öncesi lehimize karar, aleyhimize döndü. Mağlup olduk. 111 yıllık camiayız. Üzgünüm. Bu müsabakanın sonucu bu olmamalıydı. Yakaladığımız pozisyonu da değerlendiremedik. Umarım bundan sonraki maçlarda 3 puanı alıp en kısa sürede bu kaostan çıkarız."



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