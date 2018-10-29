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Ankaragücülü oyuncudan tepki çeken paylaşım!

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Ankaragücü'nden Kenan Özer'in maç sonu yaptığı paylaşım tepki çekti.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücülü oyuncudan tepki çeken paylaşım!
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29 Ekim 2018 00:36
Ankaragücü'nün futbolcusu Kenan Özer, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Kenan Özer paylaşımında "Konsantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Çok şükür" ifadelerini yer aldı.

Kenan Özer, gelen tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımı kaldırdı.



 

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