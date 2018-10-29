Ankaragücülü oyuncudan tepki çeken paylaşım!

Ankaragücü'nün futbolcusu Kenan Özer, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Kenan Özer paylaşımında "Konsantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Çok şükür" ifadelerini yer aldı.
Kenan Özer, gelen tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımı kaldırdı.
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Kenan Özer paylaşımında "Konsantinopolis fethi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Çok şükür" ifadelerini yer aldı.
Kenan Özer, gelen tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımı kaldırdı.
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