Ankaragücü yıkıldı: 'Tarif edilemez bir üzüntü'

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek küme düşen MKE Ankaragücü'nün antrenörü Ümit Şahin, "Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz." dedi.



Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, buldukları pozisyonları değerlendiremeyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirtti.



Kötü oynamadıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:



"Üzgünüz. Maça iyi başladık. Özellikle ikinci yarı tek kale şeklinde geçen bir maç oldu. Artık sonlara doğru kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız gereken pozisyonları da fazlasıyla bulduk. Altı pastan 3 net pozisyon kaçırdık. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok, çok üzgünüz. Tarif edilemez üzüntü içerisindeyiz. İkinci yarıda sahada tek kale oynayan bir Ankaragücü vardı. Girdiğiniz pozisyonları gole çeviremezseniz, son dakikalarda da risk alırsanız… Risk almak zorundaydık. Bir pozisyondan golü yedik ve mağlup olduk."



