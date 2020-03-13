Ankaragücü ve Kasımpaşa'dan 'umut veren' galibiyet

Süper Lig'in 26. haftanın açılış maçlarında Ankaragücü evinde Rizespor'u, Kasımpaşa ise evinde Göztepe'yi konuk etti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçlarda Ankaragücü, Rizespor'u 2-1, Kasımpaşa ise Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
ANKARAGÜCÜ İLK YARIDA KAZANDI
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine yaptığı vuruş ile 22. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi. Rizespor'un tek sayısını ise 45+1. dakikada Garmash kaydetti. Rizespor'da Morozyuk, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Ankaragücü, puanını 23 yaparak ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ünal Karaman ile üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan ve 3 puan hasreti 7 maça çıkan Rizespor, 25 puanda kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise Göztepe'ye konuk olacak.
KASIMPAŞA ATTI VE SAVUNDU
Kasımpaşa'ya Göztepe karşısında galibiyeti getiren golleri 2. ve 90+3. dakikalarda Bengali Fode Koita kaydetti.
Süper Lig'deki son 3 maçından 2'sini kazanan Kasımpaşa, puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan ve 4 maçtır galibiyet alamayan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.
Kasımpaşa, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Rizespor'u konuk edecek.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçlarda Ankaragücü, Rizespor'u 2-1, Kasımpaşa ise Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.
ANKARAGÜCÜ İLK YARIDA KAZANDI
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine yaptığı vuruş ile 22. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi. Rizespor'un tek sayısını ise 45+1. dakikada Garmash kaydetti. Rizespor'da Morozyuk, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Ankaragücü, puanını 23 yaparak ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ünal Karaman ile üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan ve 3 puan hasreti 7 maça çıkan Rizespor, 25 puanda kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise Göztepe'ye konuk olacak.
KASIMPAŞA ATTI VE SAVUNDU
Kasımpaşa'ya Göztepe karşısında galibiyeti getiren golleri 2. ve 90+3. dakikalarda Bengali Fode Koita kaydetti.
Süper Lig'deki son 3 maçından 2'sini kazanan Kasımpaşa, puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan ve 4 maçtır galibiyet alamayan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.
Kasımpaşa, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Rizespor'u konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın