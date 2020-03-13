Ankaragücü ve Kasımpaşa'dan 'umut veren' galibiyet

ANKARAGÜCÜ İLK YARIDA KAZANDI

KASIMPAŞA ATTI VE SAVUNDU

'in 26. haftanın açılış maçlarındaevinde'u,ise evinde'yi konuk etti.Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçlarda Ankaragücü, Rizespor'u 2-1, Kasımpaşa ise Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Burak'ın kendi kalesine yaptığı vuruş ile 22. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi. Rizespor'un tek sayısını ise 45+1. dakikada Garmash kaydetti. Rizespor'da Morozyuk, 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından 3 maçlık yenilgi serisini noktalayan Ankaragücü, puanını 23 yaparak ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ünal Karaman ile üst üste 2. maçından da galibiyet çıkaramayan ve 3 puan hasreti 7 maça çıkan Rizespor, 25 puanda kaldı.Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise Göztepe'ye konuk olacak.Kasımpaşa'ya Göztepe karşısında galibiyeti getiren golleri 2. ve 90+3. dakikalarda Bengali Fode Koita kaydetti.Süper Lig'deki son 3 maçından 2'sini kazanan Kasımpaşa, puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Üst üste 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan ve 4 maçtır galibiyet alamayan Göztepe ise 34 puanla 8. sırada kaldı.Kasımpaşa, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Rizespor'u konuk edecek.