Ankaragücü, Uros Radakovic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Rusya ekibi Arsenal Tula'dan defans oyuncusu Uros Radakovic'i kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Sırp futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Uros Radakovic'in Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı kaydedildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Sırp futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Uros Radakovic'in Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı kaydedildi.
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