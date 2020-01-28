Ankaragücü transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor!

Süper Lig'de küme hattında bulunan Ankaragücü, transfer bombalarını arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor.

28 Ocak 2020 16:01
Ankaragücü transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor!
Ankaragücü, transfer bombalarını arka arkaya patlatmaya hazırlanıyor. Ankara temsilcisi, Medipol Başakşehir'den Robinho, Antalyaspor'dan Aatıf Chahechouhe, sol bek Atilla Turan ve boşta bulunan Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katıyor.

TRANSFER TAHTASINI AÇMAK İÇİN GÖRÜŞMELER BİTMEK ÜZERE

Süper Lig'de küme hattında bulunan Ankaragücü, transfer tahtasını açabilmek için canla başla mücadele ediyor. Ankara ekibinin başkanı Fatih Mert de her fırsatta transferi açacaklarına inandığını dile getiriyor. Fatih Mert daha önceki bir açıklamasında "Transferi açabilmemiz için görüşmelerimiz devam ediyor. Anlaşma yoluna gittiğimiz dosyalar mevcut. Bazıları ile de anlaşmak üzereyiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin üzerine kaynak arayışlarını devam ettiren Ankaragücü, yaptığı görüşmeleri tamamlamak üzere olduğu öğrenildi.

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