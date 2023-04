Ankaragücü Trabzonspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Trabzonspor'da varsa yoksa kupa... Lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan Bordo-Mavililer, 3.'lük hedefini de hayli zora soktu. Lig yarışında Avrupa potasına girmesi sıkıntılı gözüken Fırtına, 4-3'lük Kayserispor yenilgisiyle taraftarına bir şok daha yaşattı. Bu maç sonrası gözler tamamen Türkiye Kupası'na çevrildi. Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Trabzonspor, çeyrek finalde rakibini eleyip, adını son 4'e yazdırmak istiyor. Fırtına'da Orhan Ak, kader maçına çıkarken, Ankaragücü'nün hocası Tolunay Kafkas, "Kazanan taraf olacağımıza inanıyorum. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Ankaragücü-Trabzonspor maçı A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.Ankaragücü: Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, SoweTrabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi GomezTek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.Bordo-Mavililer'de sakatlıktan yeni yeni kurtulan Trezeguet'nin yanı sıra tedavisi devam eden Dorukhan, Ankara'ya götürülmedi. Gbamin, Hüseyin ve Naci ise geniş kadroda yer aldılar. Orhan Ak'ın, sağ bekte Peres yerine Larsen'le başlaması bekleniyor. Stoperde ise Bartra'nın oynayıp oynamayacağı kesin değil. Yusuf Yazıcı'nın yerine de Bakasetas 11'e dönecek.Ligde 25 puanı bulunan ve ateş hattına oldukça yakın olan Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda moral kazanmak amacında. Sarı-Lacivertliler'de zorlu karşılaşma öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Malcuit iyileşti. Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın, Başakşehir maçında sahaya sürdüğü kadroyu ufak değişiklikler dışında bozması beklenmiyor.Adana Demirspor maçında geçici hoca olarak takımın başında olan ve 4-1'lik galibiyetle yönetimin gözüne giren Orhan Ak, seçim sonrası Başkan Ertuğrul Doğan tarafından göreve getirilmişti. Ancak genç hoca istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Cumartesi günü Kayserispor karşısında alınan 4-3'lük yenilgi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ak, bugün Türkiye Kupası'nda tur atlayıp hem yönetimin hem de taraftarın güvenini kazanmak.Aksi takdirde yani Fırtına'nın elenmesi durumunda, Orhan Ak'ın göreve devam etmeme tehlikesi var. Ters sonuçta genç çalıştırıcının takımdaki geleceği yönetim nezdinde tartışmaya açılacak.Son antrenmanda kupanın önemine dikkat çeken ve oyuncularından zafer isteyen Orhan Ak, "Ne olursa olsun kazanmalıyız. Bunu yapacak gücümüz de kalitemiz de var. En önemli maçımıza çıkacağız. Size güveniyorum. Yolun sonunda taraftarımıza bu kupayı hediye edelim" dedi.Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, hafta sonunda çıktığı ilk maçta Başakşehir yenilgisiyle siftahı yaptı. Mağlubiyete rağmen ortaya konan mücadele ise Kafkas'ı memnun etti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımından aynı oyun disiplinini Trabzonspor karşısında da istedi.Bordo Mavili kulübün eski oyuncusu ve hocası olan Kafkas, bu akşamı Fırtına'yı kupada saf dışı bırakmaya çalışacak. Başarılı teknik adam, "Başakşehir maçı geride kaldı. Doğruları yaptık fakat kazanamadık. Genel olarak mücadeleden memnundum. Şimdi tek hedefimiz Trabzonspor karşılaşması. İyi hazırlandık. Kazanan taraf olacağımıza inanıyorum" dedi ve ekledi:"Ligde bir an önce tehlikeli durumdan kurtulmaya çalışıyoruz ancak kupa da oldukça önemli. Sonuna kadar gitmek istiyoruz.Çıktığımız her maçı kazanmak için oynayacağız. Trabzonspor'un artıları ve eksilerini iyi biliyoruz. Gereken her şeyi konuştuk.20 bin kapasiteli Eryaman Stadı, bugün tıklım tıklım olacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri tamamen tüketti. 1.000 kadar Trabzonsporlu futbolsever de misafir seyirci tribününde takımına destek verecek. Ankaragücü iç sahada oynadığı son 4 lig maçında 2 galibiyet alırken, 2 kez yenilgiyle sahadan ayrılmıştı.Ligde Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalan, Avrupa defteri Basel maçıyla kapanan Trabzonspor'da tek hedef Türkiye Kupası. Karadeniz ekibi, daha önce 9 kez kazandığı Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmük istiyor. Fırtına, Ankaragücü'nü elemesi durumunda yarı finalde Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi. Dış sahada sıkıntılı bir görüntü çizen Bordo Mavililer, son galibiyetini 18 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'a karşı almış, İstanbul'daki maçta uzatmalarda rakibini 4-1 devirmişti. Karadeniz ekibi, hükmen kazandığı Gaziantep FK mücadelesi haricinde 2.5 aydır deplasmanda kazanamıyor.