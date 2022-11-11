Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.Eryaman Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak.Trabzonspor ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek ara öncesi son maçını oynayacak MKE Ankaragücü, Trabzonspor karşısına moralli çıkacak. Ligde son üç maçında yenilmeyen ve 5 puan alan Başkent temsilcisi, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'i 6-2'yle geçti.Son haftalarda yakaladığı formunu Trabzonspor karşısında da sürdürmek isteyen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın öğrencileri haftaya 12 puanla 14. sırada girdi.Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Moreira, Jese, SowUğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Siopis, Bardhi, Yusuf, Djaniny, Gomez.Trabzonspor'da Trezeguet ve Anastios Bakasetas, bu karşılaşmada sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.