Ankaragücü - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.



Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 9 maçta 9 puanı bulunurken Ankaragücü'nün ise 7 maçta 2 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Ev sahibi Ankaragücü'nde Assane Diousse ve Joseph Paintsil son idmana katılmadı ve bu isimlerin maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.



Trabzonspor'da Gaston Campi ve Stiven Plaza ile birlikte sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen bu maçta olmayacak.



Muhtemel 11'ler



Trabzonspor

Uğurcan

Pereira

Edgar Ie

Vitor Hugo

Marlon

Baker

Abdulkadir Parmak

Abdülkadir Ömür

Ekuban

Nwakaeme

Afobe



Ankaragücü

Friedrich

Pazdan

Sarlija

Kitsiou

Atila Turan

Lukasik

Atakan

Endri Çekici

Lobjanidze

Paintsil

Bolingi



Ankaragücü Trabzonspor'u 10 yıldır mağlup edemiyor



MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.



Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.



Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.



Trabzonspor 124 gündür deplasmanda kazanamıyor



Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, 124 gündür dış sahada galip gelemiyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu hasreti de bitirmek istiyor.



En son deplasman galibiyetini geçen sezon alan ve 25 Temmuz'daki ligin son maçında Kayserispor'u mağlup eden Karadeniz ekibi, bu sezon 4 dış saha mücadelesinde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Trabzonspor ilk kez seri peşinde



Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini Ankara'da verecek.



Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış da olacak.



