Ankaragücü - Trabzonspor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.



Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, haftayı sahasında 4-3'lük Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle kapatan bordo-mavililer, kupada MKE Ankaragücü karşısında yarı finale yükselerek yoluna devam etmek istiyor.



İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maç 1-1 sona berabere bitmişti.



Eksikler



Ankaragücü'nde Milson'un maç kadrosunda olması beklenmiyor.



Trabzonspor'da Trezeguet, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan Ankara'ya götürülmedi.



Muhtemel 11



Ankaragücü

Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, Sowe



Trabzonspor

Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez



Turu geçen G.Saray - Başakşehir maçını bekleyecek



Ankaragücü - Trabzonspor maçında turu geçen ekip Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasının sonucunu bekleyecek.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.



23 yıllık yarı final hasreti



MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı final çıkmak istiyor.



Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda yarı finale kalamıyor.



Son olarak 1999-2000 sezonunda yarı final oynayan ve 16 Şubat 2000 tarihinde Galatasaray'a elenen MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u eleyip 23 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırmaya çalışacak.



Trabzonspor'u 11 maçtır yenemiyor



MKE Ankaragücü, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 11 maçı da kazanamadı.



Sarı-lacivertliler, rakibini son olarak 1 Mayıs 2010'da Ankara'da oynanan Süper Lig maçında 1-0 yenmişti. Daha sonra iki takımın oynadığı 11 maçta Trabzonspor 7 galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise berabere sona erdi.



Taraflar tarihilerinde Türkiye Kupası'nda ise 4. kez eşleşti. Daha önceki 3 eşleşmenin 2'sinde tur atlayan taraf MKE Ankaragücü olmuştu.



Tolunay Kafkas seyircisiyle buluşuyor



MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımının başında Ankara'da ilk maçına çıkacak.



Göreve geldikten sonra ilk sınavını hafta sonu ligde Medipol Başakşehir karşısında veren Kafkas, Eryaman Stadı'nda ilk kez taraftarın önünde yedek kulübesinde takımını yönetecek.



Tolunay Kafkas ayrıca eski takımı Trabzonspor'a karşı da mücadelesini verecek. Kafkas, uzun yıllar futbol da oynadığı Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü 2012-2013 sezonunda bir süre yapmıştı.





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