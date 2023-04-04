Ankaragücü - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Ankaragücü'nde Milson'un maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Trabzonspor'da Trezeguet, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan Ankara'ya götürülmedi.

Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, Sowe

Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.