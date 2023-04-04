Haber Tarihi: 04 Nisan 2023 11:56 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 11:56

Ankaragücü - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ankaragücü - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, 4 Nisan Salı günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
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İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.
MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.

Ankaragücü - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Eksikler

Ankaragücü'nde Milson'un maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Trabzonspor'da Trezeguet, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan Ankara'ya götürülmedi.

Ankaragücü Muhtemel 11

Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, Sowe

Trabzonspor Muhtemel 11

Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez
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