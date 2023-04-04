İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.
MKE Ankaragücü çeyrek finale Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor ve Beşiktaş'ı eleyerek yükseldi. Trabzonspor ise Samsunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.Ankaragücü - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.EksiklerAnkaragücü'nde Milson'un maç kadrosunda olması beklenmiyor.Trabzonspor'da Trezeguet, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan Ankara'ya götürülmedi.
Ankaragücü Muhtemel 11
Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, SoweTrabzonspor Muhtemel 11
Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez
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