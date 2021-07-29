Ankaragücü, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, Norveçli forvet Torgeir Borven ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Torgeir Borven ile yollarını ayırdı
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29 Temmuz 2021 01:22
TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveçli forvet Torgeir Borven ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbolcusu Torgeir Borven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gelişmeler hakkında ilerleyen zamanlarda detaylı açıklama kulübümüz tarafından resmi kanallardan yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


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