Ankaragücü, Tiago Pinto'yu kadrosuna kattı

Süper Ligi'nin yeni ekibi Ankaragücü, yeni sol bekini resmen açıkladı.
Ankaragücü, Osmanlıspor'dan Tiago Pinto'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Süper ligde başarılı olacaklarına inandığını belirten Tiago Pinto, "Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" dedi.
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Ankaragücü, Osmanlıspor'dan Tiago Pinto'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Süper ligde başarılı olacaklarına inandığını belirten Tiago Pinto, "Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" dedi.
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