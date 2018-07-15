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Ankaragücü, Tiago Pinto'yu kadrosuna kattı

Ankaragücü, Osmanlıspor'un sol beki Tiago Pinto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü, Tiago Pinto'yu kadrosuna kattı
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15 Temmuz 2018 01:27
Süper Ligi'nin yeni ekibi Ankaragücü, yeni sol bekini resmen açıkladı.

Ankaragücü, Osmanlıspor'dan Tiago Pinto'yu kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada; Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

 Süper ligde başarılı olacaklarına inandığını belirten Tiago Pinto, "Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" dedi.



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