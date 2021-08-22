Ankaragücü, TFF 1. Lig'e ısınamadı

TFF 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Ankaragücü, konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, TFF 1. Lig'e ısınamadı
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22 Ağustos 2021 21:15
TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırladı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü, ligdeki ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı ve puanını 2 yaptı. Kocaelispor ise ilk puanını aldı.

Ankaragücü, gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Samsunspor'u ağırlayacak.


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