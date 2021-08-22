Ankaragücü, TFF 1. Lig'e ısınamadı

TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırladı.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından Ankaragücü, ligdeki ikinci maçından da beraberlikle ayrıldı ve puanını 2 yaptı. Kocaelispor ise ilk puanını aldı.



Ankaragücü, gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Samsunspor'u ağırlayacak.



