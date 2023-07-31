Ankaragücü, tek golle kazandı

Ankaragücü, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü, tek golle kazandı
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31 Temmuz 2023 18:34
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Vavacars Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen maçın 30. dakikasında Ankaragücü, Stelios Kitsiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İki takımın da kontrollü oynadığı maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Çok fazla pozisyonun yaşanmadığı maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Ankaragücü karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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