Ankaragücü taraftarından voleybol takımı ve Faruk Koca'ya destek

MKE Ankaragücü'nün taraftarı, 2. Lig'de mücadele eden kadın voleybol takımına destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü taraftarından voleybol takımı ve Faruk Koca'ya destek
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17 Aralık 2023 15:33
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün taraftarı, 2. Lig'de mücadele eden kadın voleybol takımına destek verdi.

Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi 11. Grup'taki 11. hafta maçında MKE Ankaragücü ASTOR, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Anadolu Voleybol ile karşılaştı.

Karşılaşmada 25-18, 25-16 ve 25-18 set sonuçlarıyla 3-0 galip gelen takımlarını destekleyen sarı lacivertli taraftarlar, kulübün eski başkanı Faruk Koca lehine de tezahürat yaptı.

Taraftarlar, maçın ardından futbol takımının antrenmanını izlemek üzere toplu halde voleybol salonunun yakınındaki MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri'ne geçti.

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