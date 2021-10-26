Ankaragücü tam gaz devam

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ankaragücü ile Somaspor kozlarını paylaştı. Ankaragücü kendi evinde Somaspor'u 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü tam gaz devam
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26 Ekim 2021 15:01
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Ankaragücü ve Somaspor karşı karşıya geldi. 

Eryaman Stadyumunda oynanan mücadele,  Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller 13. dakikada Owusu Kwabena, 54. dakikada penaltı atışını gole çeviren Nadir Çiftçi'den geldi. 

Sahasında oynanan karşılaşmada tur atlayan Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4.tura yazdırdı. 

4.tur eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak.

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