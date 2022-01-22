Ankaragücü son anlarda kazandı!

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü son anlarda kazandı!
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22 Ocak 2022 21:06
Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele MKE Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ankaragücü, 58. dakikada Ali Kaan Güneren ile öne geçerken, Denizlispor bu gole 69. dakikada Oğuz Yılmaz ile karşılık verdi. Başkent ekibi son dakikalarda Yusuf Abdioğlu'nun ayağından bulduğu golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 45 puana yükselti. Denizlispor ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Denizlispor ise Eyüpspor'u konuk edecek.

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