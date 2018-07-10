Ankaragücü sezonun ilk devresinde Afyon'da...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, ilk yarı maçlarını Afyon'da oynayacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenileme çalışmalarının sürmesi ve Eryaman Stadı'nın da yapımı devam ettiği için Sarı-lacivertli ekip maçlarını Başkent'te oynayamayacak.
Bu nedenle Ankaragücü, TFF ile yaptığı görüşmeler sonucunda ligin ilk yarı maçlarını Afyon'da oynamak üzere anlaşma sağladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenileme çalışmalarının sürmesi ve Eryaman Stadı'nın da yapımı devam ettiği için Sarı-lacivertli ekip maçlarını Başkent'te oynayamayacak.
Bu nedenle Ankaragücü, TFF ile yaptığı görüşmeler sonucunda ligin ilk yarı maçlarını Afyon'da oynamak üzere anlaşma sağladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın