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Ankaragücü sezonun ilk devresinde Afyon'da...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenileme çalışmalarının sürmesi ve Eryaman Stadı'nın da yapımı devam ettiği için ilk yarı maçlarını Afyon'da oynayacak.

Kaynak: DHA
Ankaragücü sezonun ilk devresinde Afyon'da...
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10 Temmuz 2018 14:22
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, ilk yarı maçlarını Afyon'da oynayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenileme çalışmalarının sürmesi ve Eryaman Stadı'nın da yapımı devam ettiği için Sarı-lacivertli ekip maçlarını Başkent'te oynayamayacak.

Bu nedenle Ankaragücü, TFF ile yaptığı görüşmeler sonucunda ligin ilk yarı maçlarını Afyon'da oynamak üzere anlaşma sağladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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