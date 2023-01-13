Ankaragücü, Şahverdi Çetin ile yolları ayırdı

Spor Toto Süper Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Şahverdi Çetin arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Şahverdi Çetin'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.



Başkent ekibine 2020 yılında transfer olan Şahverdi Çetin, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 dakika süre alabilmişti.





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