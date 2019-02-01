Ankaragücü, Sadaev ile imzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü, Rusya'nın Terek Grozny takımından Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.
Başkent ekibinin yeni transferi Sadaev şöyle konuştu: "Müslüman bir ülkeye geldiğim için mutluyum. Bir Türk kulübü Ankaragücü için mücadele etmek guru verici olacaktır. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Başkent ekibinin yeni transferi Sadaev şöyle konuştu: "Müslüman bir ülkeye geldiğim için mutluyum. Bir Türk kulübü Ankaragücü için mücadele etmek guru verici olacaktır. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın