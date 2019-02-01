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Ankaragücü, Sadaev ile imzaladı

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kaynak: DHA
Ankaragücü, Sadaev ile imzaladı
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01 Şubat 2019 01:00
MKE Ankaragücü Kulübü, Rusya'nın Terek Grozny takımından Zaur Sadaev'i sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.

Başkent ekibinin yeni transferi Sadaev şöyle konuştu: "Müslüman bir ülkeye geldiğim için mutluyum. Bir Türk kulübü Ankaragücü için mücadele etmek guru verici olacaktır. İnşallah başarılı bir dönem geçiririz."Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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